Calcionews24.com - Agroppi, il ricordo di Natalino Fossati: «Era legato al Torino in modo viscerale: il mondo granata perde un altro architrave»

Leggi su Calcionews24.com

, ildi, suo amico ed ex compagno di squadra al, il giorno dopo il suo addio, ex difensore del, ha voluto ricordare in una intervista a La Stampa Aldoil giorno dopo la sua morte. Di seguito le sue parole. ADDIO ALDO – «Aldo si sentiva .