Ecodibergamo.it - Aggressione in pieno centro a Bergamo: in via Tiraboschi ucciso l’addetto alla sicurezza del Carrefour - Foto e video

Leggi su Ecodibergamo.it

L’OMICIDIO. Tragedia in: un uomo di 36 anni è statoa coltellate in via, a. Lavorava come addettodel supermercato. Ricercato il killer.