Napolitoday.it - Aggrediscono un uomo per degli auricolari bluetooth: tre giovanissimi in manette

Leggi su Napolitoday.it

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato tre 18enni, di origini tunisine, per rapina aggravata. Due di loro sono stati anche denunciati per ricettazione, poiché trovati in possesso di un telefono cellulare e alcune schede telefoniche di cui non hanno saputo fornire.