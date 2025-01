Ilpescara.it - Affrontare i saldi con "buon senso": le 10 regole del Cruc per comprare senza sbagliare

Leggi su Ilpescara.it

Il 4 gennaio via aiinvernali in tutta la regione ed è importante essere in grado di fare acquisti consapevoli. Ecco che allora l’associazione consumatori Contribuenti Abruzzo () presieduta da Donato Fioriti, ha stilato un piccolo decalogo “di” per i consumatori. Pur.