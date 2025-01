Ilrestodelcarlino.it - Affonda peschereccio, i tre a bordo salvati da un’altra imbarcazione

Numana, 3 gennaio 2025 – Un brivido di paura ha attraversato le acque di Numana questa mattina. Una piccolaadibita alla pesca dei mitili èta nei pressi della foce del fiume Musone. Aerano presenti tre persone, che sono state fortunatamente recuperate da un'altra unità da pesca in transito nelle vicinanze. Le condizioni del mare al momento dell'incidente, con mare mosso e vento, potrebbero aver contribuito all'mento dell'. Tuttavia, le cause precise del naufragio sono ancora al vaglio della Guardia Costiera, intervenuta sul posto per eseguire gli accertamenti del caso. I tre pescatori, pur spaventati dall'accaduto, non hanno riportato ferite e sono stati messi in salvo. Le operazioni di recupero dell'ta sono in corso.