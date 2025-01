Quotidiano.net - Aereo da turismo si schianta contro un edificio in California: 2 morti e 18 feriti

Los Angeles, 3 gennaio 2024 – Undasiunin: 2e 18. È successo ieri pomeriggio (stanotte per l’Italia) nei pressi del Fullerton Municipal Airport, 25 miglia (40 chilometri) a Sud-Est di Los Angeles. Sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente accaduto al velivolo di piccole dimensioni. L’incidente è avvenuto in prossimità di Raymer Avenue poco dopo le 14 ora locale, costringendo all’evacuazione oltre 100 persone, come confermato dal dipartimento di polizia di Fullerton. Dopo lo schianto, si è scatenato un incendio. Diecisono in ospedale e altri otto sono stati medicati sul posto. Gli inquirenti non sono ancora in grado di dire se le vittime erano passeggeri dell'o persone al lavoro nell'. L'era un Van's RV-10, un modello piccolo con 4 sedili.