Foggiatoday.it - Adele Pia e Melania, le nuove nate nel comune foggiano di 144 abitanti: "Grandissima gioia"

Al 1° gennaio 2024, sono 144 i residenti di Celle di San Vito che si conferma come ilpiù piccolo della Puglia. Equilibrio assoluto tra donne e uomini, con 72 residenti per le prime e altrettanti per i secondi. Nel 2024, ci sono state duenascite, entrambe femmine: fiocchi rosa hanno.