Palermotoday.it - Addobbi natalizi, giocattoli e fuochi d'artificio pericolosi: scatta il sequestro per quasi 370 mila prodotti

Leggi su Palermotoday.it

per la persona, materiale da ferramenta e cancelleria, ma anched'non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un negozio di Termini Imerese. Gli oggetti non conformi alle norme (perché privi, tra l'altro, di marchio Ce, di.