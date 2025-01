Ilgiorno.it - Ad Abano Terme da Milano con il treno storico: date, fermate e biglietti

, 3 gennaio 2025 – Gita e relax allesulle carrozze di un convoglio. I prossimi 24, 25 e 26 gennaio, il "delle" collegheràcon. L'iniziativa è promossa da FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e Duegi Editrice e prevede anche la possibilità di acquistare un pacchetto turistico appositamente studiato per gli amanti dei soggiorni termali. Il suggestino Laveno Express torna a viaggare alla socperta del lago Maggiore. Per l'occasione, inoltre, la stazione ferroviaria di, recentemente restaurata e adibita a sede della Duegi Editrice, ospiterà una due giorni di eventi culturali, tra mostre fotografiche, esposizioni di modellismo ferroviario, borse scambio e tanto altro ancora. Il pacchetto I viaggiatori, si legge in una nota, avranno la possibilità di acquistare pacchetti speciali per soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate e vivere l'esperienza di benessere tipica, in un centro termale noto anche in epoca romana.