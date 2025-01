Messinatoday.it - Acr Messina, inizia il lavoro del neo presidente Alaimo: gli incontri con sindaco e squadra

Leggi su Messinatoday.it

Nuovo corso. Dopo il passaggio delle quote societarie l'Aad Invest Groupa lavorare per l'Acr. Prima mattinata intensa per il neoStefanoche si è detto disponibile 24 ore su 24 per le sorti giallorosse a partire dalla sessione di calciomercato, imprescindibile.