Laverita.info - 2025: l’anno dei rimpatri

Leggi su Laverita.info

Non solo The Donald, la svolta pro frontiere passa da Cassazione, Germania, Regno Unito e (forse) Ue. Ormai i danni dell’immigrazione incontrollata sono una realtà inesorabile in tutto l’Occidente. Chiudere le porte e mandare a casa clandestini e delinquenti diventa una scelta obbligata a destra e sinistra. A parte per chi non vuol vedere.