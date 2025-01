Sbircialanotizia.it - 2025, da Trump a guerre e gas: gli eventi e i trend da non perdere

Dal G7, passando per la guerra in Medio Oriente ai dazi e prezzi del gas:e previsioni per l’anno appena iniziato Quali sono i più importantie le tendenze da tenere d’occhio nel? Ecco una lista divisa per temi: (geo)politica, economia, difesa, tecnologia, per intercettare le grandi “correnti globali” che avranno conseguenze .