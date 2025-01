Zorro debutta il 7 gennaio Grande Fratello si risposta

Davidemaggio.it - Zorro debutta il 7 gennaio, Grande Fratello si (ri)sposta

Leggi su Davidemaggio.it

Rimescolamenti di palinsesto di inizio anno per Canale 5. La prima notizia è il debutto di Amore e Vendetta –. La serie spagnola sul supereroe mascherato, inizialmente prevista nella scorsa stagione, andrà in onda a partire da martedì 7in prima serata., che avrebbe dovuto spostarsi al martedì a causa della Supercoppa Italiana in onda il 6, troverà ospitalità al mercoledì (serata in cui era collocato il film di Checco Zalone, Tolo Tolo) contro la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’infinito.Di conseguenza dovrebbe saltare il previsto raddoppio al giovedì. Questo è lo stato attuale della programmazione, salvo nuovi cambiamenti.il 7si (ri)sposta Davide Maggio.