Casertanews.it - Vuole tornare in Argentina, si separano le strade di Marchiaro e Juvecaserta

Leggi su Casertanews.it

Il nuovo anno inizia con una rescissione contrattura consensuale anticipata. Aderendo alla sua richiesta di far rientro in, la Paperdi2021 rende noto di aver risolto il rapporto di collaborazione che lo legava per la corrente stagione sportiva al giocatore Benjamin.