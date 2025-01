Laverita.info - Viola l’affidamento in prova, Alemanno in cella

L’ex sindaco di Roma è stato arrestato prima del cenone. Secondo i magistrati avrebbe prodotto giustificazioni farlocche per non rispettare le prescrizioni previste dai servizi sociali. È stato intercettato in una nuova indagine su di lui per false fatture e riciclaggio.