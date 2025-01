Firenzetoday.it - Viola allo stadio Franchi per Fiorentina-Napoli: attenzione ai provvedimenti di circolazione

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySabato 4 gennaio è in programma la prima partita del 2025 per il campionato di serie Adove lascenderà in campo contro il. Fischio di inizio alle 18. Su disposizione della Questura, sarà.