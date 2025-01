Ilrestodelcarlino.it - Viola affidamento in prova. Pusher finisce in carcere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Avrebbeto la misura dell’in, che gli era stata concessa dopo che in passato aveva commesso alcuni reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti: un 41enne di origini albanesi, residente a Jesi, è finito inad appena 48 ore dalla fine dell’anno 2024. Il provvedimento è stato infatti eseguito dal personale di polizia giudiziaria del Commissariato jesino ad inizio settimana, lunedì 30 dicembre, in conseguenza del decreto di sospensione cautelare della misura alternativa alche è stato emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Ancona. L’uomo è nuovamente finito nei guai in occasione di un controllo stradale delle forze dell’ordine, controlli ovviamente intensificati a ridosso delle festività natalizie e di Capodanno. Quando fermato, a lui è stata contestata lazione delle limitazioni impostegli e proprio relative all’in