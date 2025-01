Lidentita.it - Villa Riccio: una concezione abitativa nuova pensata nel passato

Leggi su Lidentita.it

Nel cuore di Roma, in zona Flaminio, si erige un luogo fuori dal comune che in pochi conoscono ma che rappresenta un posto ideale dove vivere in una cità grande e confusionaria come la Capitale:. Da luogo pensato per gli impiegati postali e telegrafici, e non costruzione popolare come spesso viene erroneamente definita, .: unanelL'Identità.