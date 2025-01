Laprimapagina.it - Vibo Valentia merita la diretta Rai: perchè la proposta di Francesco La Gamba per ospitare il Capodanno Rai è valida

Laavanzata daLadiil prossimo evento diRai arappresenta un’opportunità significativa per mettere in luce le bellezze e le potenzialità di questa affascinante città calabrese.laRai. Ecco.Situata nel cuore della Calabria,vanta un patrimonio storico e naturale di grande rilievo. Il Castello Normanno-Svevo, eretto nel XIII secolo, domina la città dall’alto, offrendo una testimonianza tangibile della sua ricca storia medievale. All’interno del castello, il Museo Archeologico Statale accoglie reperti che narrano le antiche origini del territorio, rendendolo una meta imperdibile per gli appassionati di storia e cultura.Il porto diMarina, con la sua posizione strategica sul Mar Tirreno, è un punto di riferimento per la nautica da diporto e rappresenta una porta d’accesso privilegiata alla splendida Costa degli Dei.