Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2025 ore 12 | 30

DEL 2 GENNAIO ORE 12.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1 MILANO-NAPOLI3 KILOMETRI DI CODA TRA LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO IN DIREZIONE FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE, RISOLTO, CHE HA COINVOLTO 2 AUTORESTIAMO SULLA A1RIAPERTO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA FERENTINO E CEPRANO, IN CUI SI ERA RESA NECESSARIA LA CHIUSURA A CAUSA DELLA NEBBIA CHE RIDUCEVA LA VISIBILITÀ A 40 METRI.PERMANGONO CODE A TRATTI TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE LA CIRCONE È SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATEA SUD DELLA CAPITALESULLA PONTINA IL TRAFFICO È RALLENTATO A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO LATINASULLA COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE EURINFINE LE NOTIZIE DALLA CAPITALESU DUE TRATTI DELLA TANGENZIALE EST È STATO RINNOVATO IL CONSUETO DIVIETO DI TRANSITO, IN ORARIO NOTTURNO DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO, PER CONTENERE L’INQUINAMENTO ACUSTICO E AMBIENTALE.