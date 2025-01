Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2025 ore 09:15

DEL 2 GENNAIO ORE 09.05 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEI BANCHI DI NEBBIA PERMANE CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA FERENTINO E CEPRANO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSI ANCHE GLI SVINCOLI DEL TRATTO INTERESSATO.SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO è SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATESULLA TIBURTINA UN INCIDENTE è CAUSA DELLE CODE TRA VIA PONTECORVO PONTECORVO E VIA DEI CASTAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATOCI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINAINFINE LE NOTIZIE DALLA CAPITALESU DUE TRATTI DELLA TANGENZIALE EST È STATO RINNOVATO IL CONSUETO DIVIETO DI TRANSITO, IN ORARIO NOTTURNO DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO, PER CONTENERE L’INQUINAMENTO ACUSTICO E AMBIENTALE.