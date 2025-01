Firenzetoday.it - Via ai saldi: durata, sconto medio e quanto spenderemo

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayinvernali al via oggi in Valle D’Aosta, per poi partire sabato 4 gennaio in tutta Italia, con la solitadi sessanta giorni, due mesi. Quasi un italiano su due - 46% - "ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un.