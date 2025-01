Anteprima24.it - Vertenze Jabil e Softlab, ‘sciopero generale il 13 gennaio’

Tempo di lettura: 3 minutiDopo lo scioperodel 13 giugno scorso, le segreterie casertane dei sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm proclamano per lunedì 13 gennaio una nuova astensione dal lavoro per tutti gli addetti della categoria “per denunciare il continuo declino industriale del territorio, che sta generando gravi crisi sociali”.“Madre delle” che coinvolgono il Casertano è quella che riguarda lo stabilimento di Marcianise della multinazionale americana, che entro marzo 2025 ha deciso di cessare l’attività e lasciare l’Italia, con 418 addetti che rischiano concretamente il licenziamento senza progetti produttivi alternativi, che al momento non sono sul tavolo dopo la bocciatura da parte dei lavoratori del piano presentato dalla multinazionale dell’elettronica (prevedeva la cessione del ramo d’azienda con i 418 dipendenti alla Tme Assembly Engineering Srl, realizzata da Invitalia, società del Ministero dell’Economia, insieme all’azienda casertana Tme, con sede a Portico di Caserta).