Today.it - Vendeva neonati al mercato nero: indagato un dipendente dell'ospedale

Leggi su Today.it

Circa 12 mila euro. È questo il prezzo per l'acquisto di un neonato maschio alcinese. Il listino sale invece per le neonate, per cui vengono chiesti circa 14 mila euro. È un giro di affari incredibile quello messo su da un medico del First People's Hospital di Datong, nella.