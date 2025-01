Feedpress.me - Università, il Mur: "La modifica dello Statuto della "Dante Alighieri" di Reggio Calabria è priva di effetti"

Leggi su Feedpress.me

Laallodell’per stranieri “” di, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2024, èdiperché sull’approvazione di tale atto non si è esaurito il potere di controllo prescritto dalla legge in capo al Ministero dell’ricerca (MUR). Nel dettaglio, la disciplina vigente in materia (legge 9.