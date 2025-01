Oasport.it - United Cup 2025, la Polonia è la terza semifinalista: Gran Bretagna battuta 3-0

Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, è andato in scena il terzo quarto di finale dellaCupdi tennis: ladi Hubert Hurkacz ed Iga Swiatek, entrambi vittoriosi in singolare e poi a riposo in doppio, ha regolato laper 3-0, qualificandosi per la prima semifinale, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, contro il Kazakistan.Nel singolare maschile Hubert Hurkacz piega Billy Harris con il punteggio di 7-6 (3) 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco e porta in vantaggio la. Nel primo set gli unici sussulti arrivano nel dodicesimo game, quando il britannico si fa trascinare ai vantaggi e deve poi annullare due set point prima di guadagnarsi il tiebreak. Hurkacz trova il minibreak e dall’1-1 scappa sul 4-1, conquistando altri tre set point sul 6-3, preludio della chiusura, che arriva con un secondo minibreak sul 7-3 dopo 58 minuti.