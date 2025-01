Latinatoday.it - Una vita in strada, la povertà estrema aumenta: una persona senza dimora su tre è italiana

Lata e questo è sotto gli occhi di tutti. Lo si vede in molte città italiane e Latina non ne è risparmiata. Non è servito il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi, in via Don Morosini e poi nel quartiere Trieste, con la rimozione dei giacigli.