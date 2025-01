Ilgiorno.it - Una raffica di incidenti. Due gravi

Lui davanti, lei aggrappata dietro, entrambi sulla stessa moto. Due ragazzi di 18 anni la notte di Capodanno sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Sono caduti dalla moto su cui si trovavano. Avevano appena terminato di festeggiare con gli amici e si stavano divertendo in strada, ma il 18enne alla guida ha perso il controllo del mezzo e sono tutti e due caduti a terra malamente. Sono stati soccorsi dai sanitari di Areu, coi i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello, ma le condizioni di uno dei due sembravano moltoe per questo sono stati mobilitati pure i soccorritori dell’eliambulanza di Sondrio, decollati dalla loro base di Caiolo per una missione di salvataggio al buio. Dopo le prime cure, il meno grave è stato trasferito in ambulanza in ospedale Lecco, il più grave invece direttamente con l’eliambulanza al Circolo di Varese.