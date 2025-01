Ilrestodelcarlino.it - Una notte di lavoro al servizio dei cittadini

Nelladi Capodanno è stato intenso come sempre l’impegno degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, dell’emergenza e dei vigili del fuoco. Ne sono testimonianza anche i tragici fatti di Villa Verucchio dove un uomo ha inseguito, aggredito e ferito alcuni passanti, prima di essere ucciso dai carabinieri. Quattro persone sono state ricoverate al Bufalini. Dimesso con una prognosi di 10 giorni il diciottenne ferito da un’arma da taglio al volto e al torace. Dimissioni e trenta giorni di prognosi per la donna di 68 anni che ha riportato una ferita dorso lombare. In chirurgia d’urgenza è ancora ricoverato invece l’uomo di 70 anni a cui l’aggressore ha inferto una coltellata all’addome. E’ in prognosi riservata. E’ stato operato ma non è in pericolo di vita. Resta ricoverato anche il giovane di 18 anni, quello considerato in situazioni più critiche ma non a rischio di decesso, anche lui in chirurgia d’urgenza e operato a causa di una coltellata al torace.