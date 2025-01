Dday.it - Un Cybertruck è esploso davanti al Trump Hotel a Las Vegas. Conteneva bombole di gas e fuochi d’artificio

Leggi su Dday.it

Non è stata ancora stabilita con certezza la natura terroristica dell'evento. Si sta esaminando l’accaduto per determinare se vi siano collegamenti con attività terroristiche, considerando anche la vicinanza temporale con l'attacco avvenuto a New Orleans.