Ilpescara.it - Un abruzzese su due comprerà in saldo e lo farà nei negozi: 215 euro la spesa media delle famiglie

Leggi su Ilpescara.it

Il 46 per cento degli abruzzesiun acquisto durante i saldi, l’80 per centocompere sarà fatta nei“fisici” e i prodotti più ricercati sono maglioni, scarpe, pantaloni.Questi i dati principali che emergono dall’indagine nazionale condotta in tutte le regioni da Confesercenti.