Ultime Notizie Roma del 02-01-2025 ore 18 | 10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione del studio Giuliano Ferrigno guerra mediante l'apertura di almeno 29 palestinesi tra cui bambini e donne sono state uccise nel giorno di capodanno nella striscia di Gaza dove secondo l'ONU l'assistenza sanitaria ormai al Collasso a causa dei continui e sistematici attacchi israeliani contro gli ospedali i tentativi di raggiungere un accordo tra Israele e hamas per il rilascio degli Ortaggi e una tregua ti sono arrivati Ancora una volta Intanto le condizioni di centinaia di migliaia di sfollati palestinesi diventano ogni giorno più miserabili non so se continui bombardamenti ma anche per il clima rigido che siamo tutto da giorni sulla regione il numero di neonati morti di Freddo negli ultimi giorni dalle 7 sono 3500 le tende che ospitano intere famiglie nei campi profughi nei rifugi di casa ormai talmente allagate con oltre 30 cm d'acqua a causa delle forti piogge andiamo negli Stati Uniti l'extra del football Martin Beck una diciottenne che stava avverando il suo sogno di diventare infermiere dei giovani genitori sono anche giovanissime Vittime della strage di New Orleans i morti sono 15 in totale il 42enne ex militare cittadino statunitense è stato ucciso dagli agenti se prima dettato sulla palla con un pick-up per poi scendere sparare all'impazzata il vestito nero sul mezzo di accenderli incubo ISIS E questa direzione che sta investigando come ribadito anche da Dubai nel un discorso Alla nazione più al presidente che lo tiene parlano di video nei quali l'attentato Luciana di essersi unita l'organizzazione terroristica Prima aveva progettato di uccidere la propria famiglia i servizi segreti sono anche sulle tracce di potenziali complici particolare Ad attrarre l'attenzione degli investigatori è il Tesla cybertruck fatto esplodere me la sera americana davanti al Trump hotel di Las Vegas causando un morto e 7 feriti dobbiamo iniziare la cronaca Lonato è stato trovato morto a Bari era stato lasciato nella culla termica nella chiesa di San Giovanni Battista l'ho pensato perché i genitori che per qualsiasi ragione hanno necessità di separarsi dal proprio figlio dovrebbe inviare una segnalazione al cellulare del parroco ogni qualvolta venga usato Tuttavia come dichiarato da Don Antonio ruccia aal momento dei fatti tale notifica è arrivata la porta della stanza che costruisce la culla non sarebbe stata chiusa condizione necessaria per far partire l'allarme non si esclude Dunque che il piccolo sia stato abbandonato quando era già morto per contromobile sta cercando di far luce sarà necessario risalire a colui o coloro che lo hanno sistemato le dispositivo Con ogni probabilità verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per me al momento in chiusura lo sport stasera riguardo a prima semifinale della Supercoppa italiana Inter meno Atalanta poi domani c'è Juventus Milan trascinato intanto giù dalla è picchiato dalla polizia Fiumicino nel giorno di Natale e quanto denuncia al Menga giocatore del Genoa ora nelle file della serie B israeliana sarebbero intervenuti perché il calciatore belga e tu la Blacklist dello stato ebraico