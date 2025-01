Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cecilia sala ha potuto effettuare una nuova telefonata dalla prigione di evin di Milano dov’è detenuta dal 19 dicembre le tue parole rivolte alla famiglia arriveranno un quadro drammatico isolamento totale mancanza di beni e le condizioni di detenzione che smentiscono ogni raffigurazione di un trattamento dignitoso come avevo invece detto le autorità iraniane la telefonata è giunta mercoledì dopo giorni di silenzio il responsabile della carneficina venuta la notte di capodanno a New Orleans si chiama Sharon vivavoce a barre per compiere la strada avendo stata una tuta mimetica un giubbotto antiproiettile un fucile d’assalto la sua intenzione era uccidere quante più persone possibili e a sparare era abituato visto che il 42enne cittadino statunitense del Texas è stato un soldato Samsung ninjabatt era convertita all’islam a dopo congedato con onore dall’esercito americano dove è servito per 10 anni incluso un ripiegamento in Afghanistan nel 2009 raggiungendo il grado di sergente maggiore è una delle circostanze emerse dalla ricostruzione del passato della torre della strage di New York che aveva due figli di 15 e 20 anni voltiamo pagina almeno 11 persone sono rimaste ferite mercoledì notte in una sparatoria avvenuta in una Club distretto di queenstown New York lo hanno riferito le autorità locali è verificato intorno alle 23:20 erano le 5:20 in Italia all’interno della maggior night club nel quartiere di Minecraft sul luogo sono intervenuti numerosi agenti di polizia che ha misurato la scena del crimine nessuno dei due feriti sarebbe in gravi condizioni disorganizzazione tardi questo la cosa di due testimoni in tedesco una polacca con tanto di video realizzate dalla spiaggia di Marsa Alam a River corrono l’uccisione del superno Gianluca Di Gioia attaccato da uno squalo nel Mar Rosso e con quelle immagini che la caduta all’interno delle Boe che delimitano le acque sicure sostengono che di gioia Non era largo i bagnini sono rimasti fermi a guardare e dopo l’aggressione dello squalo nessun medico ha provato a salvare Quel uomo che stava morendo davanti Brioschi nessuno faceva nulla per aiutarlo faccio ancora gli incubi su quella mattina Martina voce 21 anni italiana sopravvissuta 30 coltellate ferrate 22 dicembre della sua ex fidanzata o racconti terribili atti in cui ha pensato di morire ero fuori dal negozio per buttare via delle cose e me lo sono visto davanti dice a Repubblica mi ha chiesto se avevo ancora un ragazzo io ho risposto di farsi i fatti suoi e che devo comprare qualcosa Poteva anche entrare Altrimenti doveva andarsene ci fermiamo qui Vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto dettate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa