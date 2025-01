Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-01-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio almeno 15 persone sono morte decine di altre rimaste ferite nuovo nella notte di capodanno quando 42enne la guida di un pick-up ha investito la folla per poi iniziare a sperare ti danno Con garbo l’uomo è stato ucciso dalla Polizia per un veterano dell’esercito con problemi finanziari legati un divorzio affermava di esserti unito Lady nel momento sono stati Trovati una bandiera della mista e ordigni esplosivi Si indaga che l’attentato sia connesso l’esplosione di una Tesla venuta davanti al Trump hotel di Las Vegas morto l’autista lievemente feriti 7 per tanti Grazie totali sulle condizioni di detenzione vietare la sua Liberazione immediata e quanto d’Italia chiedergli Ram in una nota verbale che la Farnesina consegnato formalmente a Teheran Mattarella nel suo discorso di fine anno ha ricordato il caso della giornalista intero borse di tutti per la sua detenzione le siamo vicini in attesa di rivedervi al più presto in Italia ha detto il capo dello Stato è stato fermato un 19 anni per omicidio la notte di capodanno di un 42 anni che voleva entrare una festa privata a Provaglio d’Iseo nel bresciano da te stasera è stato ucciso da un carabiniere un 23enne egiziano che aveva appena accoltellato per strada 4 persone a Villa Verucchio nel Riminese autobus di oggi solo diciassettenne ucciso Campi Bisenzio Nel fiorentino indagati due ventenni interrogatorio di convalida del fermo oggi per il 44enne accusato dell’omicidio dei suoi genitori a Cagliari e almeno 11 persone sono morte altre 15 rimaste ferite in un raid aereo israeliano che stanotte ha colpito una tendopoli di sfollati nel sud della striscia di Gaza secondo fonti mediche locali morto di freddo un altro Leonardo nel clan palestinese in pochi giorni lei nel viso stand della trasmissione di Al Jazeera nei territori palestinesi saldi invernali al via e parte la caccia di sconti oggi le vendite di fine stagione inizieranno in Valle d’Aosta prenderti da sabato tutta Italia Saranno 13 milioni di famiglie che correranno a fare shopping scontato e ogni persona a prendere a circa €138 per un giro di Affari di quasi 5 miliardi di euro secondo di Confcommercio lo sport stasera Arianna prima semifinale della Supercoppa italiana tra Inter Atalanta poi domani sera Juventus Milan trascinato giù dall’aereo e picchiato dalla polizia Fiumicino nel giorno di Natale quanto denuncia o me o una ex giocatore del Genoa ora nelle file della serie B della Yamaha di agenti sarebbero intervenuti perché il calciatore belga sulla Blacklist dello stato ebraico a seconda della polari e noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa