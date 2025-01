Turismo in Italia 4585 milioni di presenze nel 2024 | +25% rispetto al 2023

Leggi su Ildenaro.it

Ilcresce anche nel, grazie soprattutto all’apporto dei turisti stranieri: l’anno dovrebbe chiudere con oltre 458,5di, in aumento del +2,5% sul. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti. Nel corso dell’anno, l’economia nazionale ha evidenziato qualche segnale di rallentamento, legato in particolare alle dinamiche inflattive e al conseguente aumento dei prezzi, soprattutto nel settore dei servizi, non solo inma anche nelle principali destinazioni turistiche del mondo. In questo contesto, il sistema turisticono ha dimostrato una buona capacità di tenuta, sostenuto principalmente dalla componente straniera che ha fatto registrato una tendenza ininterrotta di crescita per la maggior parte dell’anno, interamente grazie al traino delstraniero.