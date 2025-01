Justcalcio.com - TS – tutto è bianconero, tutti attendono… Nedved!

2025-01-02 12:47:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:La scenografia è suggestiva, e sa farsi persino metaforica. Da una parte il verde del campo, al centro di una costruzione che sembra un gioiellino quasi per appassionati. Alle spalle, alzando leggermente lo sguardo, ecco lo skyline di grattacieli, palazzi, forme architettoniche da strabuzzare gli occhi. E le gru, tante gru, segno di comequesto sia ancora in costruzione. Un processo enorme e per questo in corso, con l’orizzonte fissato per il Mondiale del 2034. Mettiamola così, allora: è stato un benvenuto in un nuovo mondo, per la Juventus. Totalmente moderno, con un’attenzione incredibile ai dettagli. Lo si è percepito sin da subito, sin da quando sono stati varcati i cancelli dell’Al-Shabab Club Stadium, che ospita il quartier generale della squadra di Thiago Motta.