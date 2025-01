Iltempo.it - Trovato un neonato senza vita nella culla termica di una chiesa

Il corpodi un bambino di circa un mese è statoquesta mattinadella parrocchia di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Ad avvisare le forze dell'ordine è stato il titolare di un'agenzia funebre del capoluogo pugliese. "Me ne sono accorto questa mattina", ha detto a LaPresse Roberto Savarese dell'agenzia Cattolica. "Siamo arrivati inalle 9,30 per un funerale e io e i miei collaboratori siamo usciti in attesa che si svolgesse la cerimonia", ha proseguito. "Fuori, mentre stavamo parlando, ho spiegato ai miei collaboratori che in quellac'era unaper la. Uno dei collaboratori mi ha chiesto dove fosse e siamo andati a vederla: c'era un, appena l'ho visto ho chiamato subito il 112 e poi il 118.