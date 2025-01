Romatoday.it - Tredici auto distrutte da un incendio in un parcheggio lunga sosta di Fiumicino

Leggi su Romatoday.it

Un bilancio finale dal conto salato.dalle fiamme. I veicoli avvolti dall'si trovavano in un'area privata adibita anel territorio di. Un'amara sorpresa, per i proprietari dei mezzi, che è andata in scena nella notte tra il 31 dicembre e il.