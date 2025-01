Ilrestodelcarlino.it - Travolta da auto a Reggiolo, grave pensionata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 2 gennaio 2024 - Unadi 77 anni è rimastamente ferita in un incidente accaduto in serata alle porte del centro abitato di, in via Trieste, non distante dal centro commerciale della Coop. Verso le 17,30 la donna, che era a piedi, è statada una vettura Toyota Yaris condotta da una donna, che era in transito in quel momento. Laè stata urtata e sbalzata ad alcuni metri di distanza, riportando un trauma cranico da subito apparso piuttosto. Immediato l'allarme al 118 dato alla conducente della vettura e da alcuni passanti, in un tratto di strada piuttosto trafficato. Sono arrivati i volontari della Croce rossa dicon l’medica della Bassa. Per accorciare i tempi di trasporto verso un ospedale attrezzato è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Bologna.