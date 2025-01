Lidentita.it - Tragedia a Cetinje, Montenegro: almeno 10 vittime in una sparatoria. Tre giorni di lutto nazionale

:unaavvenuta ieri in un ristorante, in, ha provocatodieci, secondo quanto riportato dai media locali. La polizia, da parte sua, ha confermato finora il decesso didieci persone. L’autore della strage, un uomo identificato come Aca Martinovic, avrebbe aperto il fuoco all’interno del locale per poi darsi .10in una. TrediL'Identità.