Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 18:00

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio Buonasera e ben trovati dalla redazione sulla A1 Firenzerallentato lungo la carreggiata Nord tra le uscite di Ponzanono e Orte in direzione di Firenze è sempre sulla A1 però trattoNapoli rallentamenti e code a tratti pertra San Cesareo e Frosinone direzioneSiete in coda persulla A1 diramazioneSud Traduci di Torrenova il grande raccordo anulare In quest’ultima direzione è sul raccordo code persulla carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia sulla Statale 5 via Tiburtina rallentamenti tra Setteville e Tivoli terme in direzione di Tivoli bene tutto per questo appuntamento e grazie per l’ascolto un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità