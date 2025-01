Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Salariarallentato all’altezza di via Gaiole in Chianti per lavori di potatura potatura in corso anche via di Castel Fusano con un senso unico alternato tra via Achille via dei Pescatori rallentamenti poi sulla Pontina tra Tor de’ Cenci via di Decima in uscita dasaranno in strada ancora fino al 6 gennaio le linee bus gratuito e free 1 e free 2 che da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e via del gratuita anche la linea centro in questo periodo linea che collega Porta Pinciana con Piazza Cavour passando per il tridente le tre linee scambiano con alcune stazioni di metro e ferrovie con tre parche a tariffa agevolata maggiori dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità