Traffico Roma del 02-01-2025 ore 10:00

Luceverde Lazio Buongiorno dalla redazione Bentrovati non molti gli spostamenti registrate in queste ore sulla rete viaria del Lazio ci sono comunque notevoli difficoltà al confine con la Campania a causa della fitta nebbia che sta interessando le province di Latina Frosinone Caserta il fenomeno che riduce la visibilità meno di 40 m ha reso necessario chiudere l’autostrada A1Napoli tra Ferentino e Ceprano nelle due direzioni chi proviene daAcea Ferentino coloro che provengono da Napoli vengono fatti uscire a Ceprano anche se è consigliato uscire a Capua al momento che viaggio verso Napoli trova una coda di 3 km tra Anagni e Ferentino proprio a Ferentino lo ricordiamo C’è l’uscita obbligatoria chi da Napoli Viaggia versoincontra una coda di 10 km tra Capua e Caianello sulla Pontina da registrare un incidente tra Aprilia e l’uscita di Nettuno Campo di Carne Attenzione ci sono Code in direzione di Latina è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura del in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità