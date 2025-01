Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 09:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità volume dinon elevati quelli registrati sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sulla raccordo anulare mentre sulla Salaria ci sono incolonnamenti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città si tratta di fermarono di saggi sulla Tiburtina penalizzata da un incidente avvenuto tra Tivoli Terme e Sette Ville Attenzione ci sono nelle due direzioni ricordiamo che fino al 6 di gennaio in vigore l’estensione del orario delle ZTL di centro storico e Tridente Queste sono attive tra le 6:30 alle ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato nei giorni festivi in servizio anche quest’anno le linee bus circolari gratuite le cosiddette frigo e freddo e la linea elettrica a 100 la prima parte da Termini la linea free 2 parte invece da Piazzale dei Partigiani entrambe consento di raggiungere velocemente Largo Chigi con collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 parte e arriva a Porta Pinciana transitando anche saper Largo chi le linee sono operative tutti i giorni fino al 6 di gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti al Lido di Ostia lavori di potatura in Viale deignoli 3 via Delle via dei Traghetti lavori di potatura anche in viale di Castel Porziano 3 via Canazei via Torcegno raccomandiamo tutte le attenzioni del caso In collaborazione con Luce Verde infomobilità