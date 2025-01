Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno dalla redazione mentalmente questo primo appuntamento della giornata Giovedì 2 gennaio volumi dinon elevati quelli registrati sulla rete viaria città Nina nessuna segnalazione degli ago sul Raccordo Anulare nei sulla tangenziale nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente in viale di Tor di Quinto nei pressi di via della Stazione di Tor di Quinto in direzione della altro incidente via del Torraccio di Torrenova all'altezza della Casilina nella periferia est Ci troviamo nella zona di lunghezza registrato un incendio di un veicolo in via carpinone in prossimità di via Castel Del Giudice ricordiamo che fino al 16 gennaio in vigore l'estensione dell'orario delle ZTL del centro storico del Tridente sono attive tra le 6:30 alle ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi fuori territorio infine nel basso Lazio al confine con la Campania da segnalare i notevoli difficoltà a causa della nebbia fitta il seno che riduce la visibilità a meno di 50 metri tra le province di Frosinone Latina e Caserta ha reso necessario chiudere l'autostrada A1Napoli tra Frosinone e Caianello nelle due direzioni