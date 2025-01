Salernotoday.it - Torrione, vandalizzate le panchine di Piazza Gian Camillo Gloriosi

Vandali in azione nel quartiere di, a Salerno. Ignoti - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - hanno danneggiato diversesituate in, uno dei luoghi principali di ritrovo per famiglie, anziani e gruppi di adolescenti. Un gesto deprecabile.