Oasport.it - Tiro a segno: le qualificazioni delle gare di pistola con i decimali? L’ISSF ci pensa

La rivoluzione del, verso il quadriennio che porta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, potrebbe essere molto più vicina di quanto si pensi. La Federazione Internazionale (ISSF) ha infatti annunciato che sia per ledisia per quelle di carabina, così come per ila volo con trap e skeet, potrebbero essercimodifiche nei format di gara, ma attenzione alle parole di Peter Underhill.Il nuovo Sport Director della ISSF, in un’intervista sul sito ufficiale della federazione, ha detto: “Ilè uno sport di nicchia: un appassionato di sport medio non ha grandi conoscenze, ma i metodi per avvicinarlo ci sono. Vanno fatte le giuste spiegazioni. Di certo, quello che non si vuole è che un finalista di una gara dicambi punteggio, dalle qualifiche alla finale.