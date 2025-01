Fanpage.it - Thiago Motta su Juventus-Milan in Supercoppa: “Non sono ossessionato dalla vittoria”

Venerdì sera la partita da dentro o fuori contro i rossoneri, arriva dopo il 2-2 deludente con la Fiorentina. Il tecnico: "Non tutti i pareggiuguali, per esempio contro la Fiorentina abbiamo fatto tante cose molto bene ma non siamo riuscito a chiudere la partita".