Latinatoday.it - The Hot Jazz Club in concerto alla Casa del Combattente

Leggi su Latinatoday.it

Grnde musicadelin programma per domenica 26 gennaio: si esibiranno The Hot.Un’esplosione di energia e ritmo per chiudere in grande stile la rassegna musicale Note d'Inverno.La musica Dixieland e l’Hot, figli del New Orleans primigenio, ci portano nei.