Lecceprima.it - The Bends, tributo ai Radiohead a El Barrio Verde di Alezio

Leggi su Lecceprima.it

- Sabato 4 gennaioaia Eldi.The' è un progetto che nasce nel 2012 per rendere omaggio ad una delle band che più ha influenzato e segnato il panorama musicale negli ultimi 30 anni: i. Pochi come loro sono stati in grado di.